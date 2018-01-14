Посольство Соединенных штатов открывает в Москве новый консульский центр

14.01.2018 23:28



Посольство Соединенных штатов открывает в Москве 16 января новый консульский центр. Об этом заявил генеральный консул США в России Лоренс Тоби, передает РИА Новости.

Сообщается, что важным отличием нового центра будет запрет на пронос мобильных телефонов и прочих электронных устройств, там также не предусмотрены камеры хранения. Генеральный консул также заметил, что более половины окон для собеседований, которые расположены на 1-ом этаже нового консульского центра, будут закрыты из-за дефицита сотрудников.

«После сокращения персонала у нас осталось лишь 40% штата и всего 12 консульских офицеров. Вместе они занимаются как неиммиграционными, так и иммиграционными визами, а также консульскими услугами для американских граждан», - рассказал Лоренс Тоби.

По этой причине, как сообщил генеральный консул, собеседования на неиммиграционные визы будут производиться только 3 дня в неделю. Всего новый центр сможет обрабатывать лишь 100 заявлений в сутки.