Уфологи заметили в январе необычный НЛО возле МКС (видео)

14.01.2018 22:36



Рассмотрев полученные в январе этого года с МКС видео, исследователи заметили на кадрах периодически вспыхивающий объект, который пролетал мимо станции. По этой причине уфологи назвали его "алмазным" НЛО, пишет actualnews.org.

На видео, которое было опубликовано на YouTube-канале Streetcap1, можно заметить пролетающий недалеко от Международной космической станции неопознанный объект белого цвета. Периодически НЛО излучал свет, становясь весьма заметным на заднем плане.

Мнения интернет-пользователей относительно происхождения таинственного объекта разделились. По мнению одних пользователей, камеры МКС действительно запечатлели корабль пришельцев, другие же считают, что в кадр попал астероид.