Трамп рассказал, каких мигрантов хочет видеть в Соединенных Штатах

14.01.2018 18:56



Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, известный своей жесткой позицией по вопросу миграции, сообщил в своем Twitter о том, чего ждет от людей, которые переезжают на постоянное место жительства в его страну, передает РЕН ТВ.

«Я как президент хочу видеть тех людей, приезжающих в страну, которые могут помочь стране стать снова сильной и великой, людей, которые приезжают благодаря своим заслугам. Никаких больше лотерей!» - написал американский лидер.