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ИЗМИР

В Риме открывается фестиваль русской культуры

14.01.2018 06:36
В Риме открывается фестиваль русской культуры

В Риме (Италия) в концертном зале Национальной академии Святой Цецилии состоится торжественное открытие фестиваля русской культуры «Русские сезоны». На мероприятии Мариинский театр покажет оперу «Иоланта» Петра Чайковского. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в программе фестиваля, который будет проходить в Италии весь 2018 год, запланированы десятки спектаклей, концертов и выставок, в их числе выставка Государственного Эрмитажа. Мероприятиями будет охвачено около 40 итальянских городов.

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