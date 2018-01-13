Ученый из России пропал в Азербайджане

13.01.2018 12:21



Дмитрий Чулков, российский ученый, сотрудник Института астрономии РАН (ИНАСАН) после задержания военными пропал в Азербайджане, передает «Газета.RU» со ссылкой на сообщение знакомых молодого человека и источника в институте.

Известно, что 3 января Дмитрий прилетел в Гянджу и остановился в городе в частной гостинице. Как рассказал хозяин дома, известно, что 5 января его гость отправился смотреть озеро Гёйгёль. Он советовал Чулкову поехать туда на такси, но тот решил пойти пешком, после чего не вернулся. Уточняется, что по пути к озеру расположена военная часть, на территорию которой, скорее всего и зашел Дмитрий. Через некоторое время в гостиницу прибыли сотрудники служб безопасности, обыскали комнату Чулкова и забрали его вещи.

9 января военные доложили хозяину дома, что россиянин был отпущен, но тот в гостиницу так и не вернулся, не выходил в интернет и не отвечал на звонки.