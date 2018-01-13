В штабе Владимира Путина ответили на вопрос по поводу канала в мессенджере Telegram перед выборами

13.01.2018 11:56



В штабе российского президента Владимира Путина ответили на вопрос о телеграм-канале перед выборами. Андрей Кондрашов, занимающий пост пресс-секретаря предвыборного штаба Путина, заявил, что у него не будет официальных или личных страниц и аккаунтов, в частности канала в мессенджере Telegram, передает «Газета.RU» со ссылкой на сообщение телеграм-канала RT.

С его слов, у кандидата в президенты Путина будет только официальный сайт предвыборного штаба.