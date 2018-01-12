Правительство пригласит специалистов исследовать IT-системы для поиска уязвимостей

12.01.2018 20:33



Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух рассказал, что российские государственные IT-системы, а также IT-продукты российских и зарубежных вендоров будут исследоваться специалистами для поиска уязвимостей, пишет газета Ведомости. По его словам Правительство РФ выделило на развитие данной программы 500 млн рублей. Еще 300 млн. рублей планируется привлечь из внебюджетных фондов. Программа начнет действовать с апреля 2018 года.