Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии и КНДР с членами Совета безопасности РФ

12.01.2018 17:26



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ Владимир Путин обсудил ряд вопросов, касающихся положения дел в Сирии и на Корейском полуострове, пишет ТАСС. Также, президент рассказал членам совета о телефонных переговорах с президентом Турции и обсудил работу зон деискалации в Сирии и подготовку Конгресса национального диалога в Сочи.