Компания "Новартис Фарма" завысила цену на онкологический препарат на 35%

12.01.2018 12:43



Как говорится в сообщении пресс-службы Федеральной антимонопольной службы РФ ООО "Новартис Фарма" на 35% увеличило цену на онкологический препарат "Тайверб", который находится по защитой патента, пишет Интерфакс. Данный препарат закупается правительством Москвы в рамках программы государственных гарантий. В настоящее время препарат стоит 159 тысяч рублей за упаковку. По данному факту ФАС вынесла предписание об устранении нарушения.