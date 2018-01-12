Общественники предложили Минздраву размещать устрашающие картинки на алкогольной продукции

12.01.2018 10:06



Руководитель общественной организации «Трезвой России» Султан Хамзаев сообщил, что организация направила в Министерство здравоохранения РФ предложение по размещению на бутылках с алкоголем соответствующих картинок, которые должны наглядно показать покупателям вред употребления алкогольных напитков, по аналогии с картинками на пачках сигарет, пишет РБК. В пресс-службе ведомства подтвердили, что будут рассматривать полученное предложение общественников.