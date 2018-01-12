За время новогодних праздников Федеральные музеи России посетили более 700 тыс. человек

12.01.2018 09:27



По данным исследования портала Культура.рф, проведенного на основе данных системы "Учет продажи билетов", за прошедшие новогодние праздники Федеральные музеи под ведомством Минкультуры РФ посетили около 700 тыс. россиян, пишет ТАСС. Наибольшей популярностью у посетителей пользовались Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, а также Музеи Московского Кремля.