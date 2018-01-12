Приморский край может остаться без 10 тысяч рабочих из Северной Кореи

12.01.2018 05:03



Ведутся переговоры о сохранении в Приморском крае квоты в 10 тысяч рабочих из Северной Кореи, которые смогут заменить рабочую силу из стран СНГ. С такой инициативой обратился в Москву врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, волнует этот вопрос и генерального консула КНДР, поскольку ранее Минтруд РФ отклонил заявку региона на это количество северокорейских рабочих. Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на сообщение Тарасенко журналистам.