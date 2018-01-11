Министр обороны Сербии возмущен отказом посольства США выдать рабочую визу начальнику Генштаба

11.01.2018 21:03



Глава Министерства обороны Сербии Александр Вулин заявил, что отказ посольства США в выдачи визы начальнику Генштаба Сербии Любише Диковичу будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений стран в сфере военного сотрудничества, пишет ТАСС. По его словам, от официальных лиц до сих пор не получены объяснения по поводу отказа в выдачи визы для рабочей поездки генерала, которая была инициирована американской стороной.