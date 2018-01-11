Геннадий Онищенко призывает сократить количество праздничных дней в новогодних каникулах
11.01.2018 20:31
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что для сокращения роста дополнительной январской смертности необходимо сократить новогодние каникулы, пишет РИА Новости, со ссылкой на интервью бывшего главного санитарного врача России в эфире телеканала "Россия 1". По его оценке, большинство смертей в период Нового года связано с употреблением спиртных напитков.
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сам себе пусть сокращает.. и водку паленую на прилавки не пускает ..а все остальное бла бла бла в микрофон .он уже советовал на работу в жару к 5 утра приезжать ..чтоб в жару уже дома быть ..я конечно согласен ..но вот только сменный график не позволяет ..хотя ему то пофиг ..прокукарекал .а там хоть не рассветай