Геннадий Онищенко призывает сократить количество праздничных дней в новогодних каникулах

11.01.2018 20:31



Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что для сокращения роста дополнительной январской смертности необходимо сократить новогодние каникулы, пишет РИА Новости, со ссылкой на интервью бывшего главного санитарного врача России в эфире телеканала "Россия 1". По его оценке, большинство смертей в период Нового года связано с употреблением спиртных напитков.