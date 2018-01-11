Владимир Путин встретился со школьниками, победившими в конкурсе сочинений о будущем России

11.01.2018 18:19



На встрече со школьниками, победившими в конкурсе на лучшее сочинение на тему "Россия, устремленная в будущее", президент России Владимир Путин назвал умение работать и находить свое место в коллективе одним из конкурентных преимуществ, которое пригодится в будущем. Также, президент отметил, как важно суметь увидеть перспективы воплощения фундаментальной теории в реальную жизнь.