Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора
10.01.2018 22:26
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж получил паспорт гражданина Эквадора, передает RT на русском.
Сообщается, что Ассанж получил паспорт еще в декабре прошлого года, но известно об этом стало лишь сейчас.
Отмечается, что идентификационный номер документа совпадает с данными в базе паспортов Эквадора.
Ассанж разместил в своем Twitter-аккаунте фото, на котором изображён сам главный редактор WikiLeaks в футболке сборной Эквадора.
10 января 2018 г.
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