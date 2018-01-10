Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора

10.01.2018 22:26



Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж получил паспорт гражданина Эквадора, передает RT на русском.

Сообщается, что Ассанж получил паспорт еще в декабре прошлого года, но известно об этом стало лишь сейчас.

Отмечается, что идентификационный номер документа совпадает с данными в базе паспортов Эквадора.

Ассанж разместил в своем Twitter-аккаунте фото, на котором изображён сам главный редактор WikiLeaks в футболке сборной Эквадора.