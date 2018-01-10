ЦИК отказал в регистрации шести кандидатам на пост президента России

10.01.2018 18:47



Центральная избирательная комиссия РФ отказала в регистрации шести претендентам на пост главы государства. Они не смогли пройти процедуру выдвижения. Среди них IT-специалист Виктор Черепнин, глава центра поддержки детей-сирот "Сотвори добро" Василий Пугачев, сооснователь организации "Дети СССР" Тристан Присягин, предприниматель Владимир Кузнецов, бывший руководителя регионального отделения партии ПАРНАС Сергей Столпак и оренбургский пенсионер, пишет Интерфакс.