В английской школе для девочек запретили обращение "девочки" в отношении учениц

10.01.2018 15:44



Директор одного из лучших учебных заведений в стране Грамматической школы Олтрингем для девочек в английском Манчестере запретила употреблять слово "девочки" в отношении учениц школы, о чем были уведомлены родители школьниц, пишет ТАСС, со ссылкой на газету The Daily Mail. Тем не менее, название школы, в котором присутствует слово "девочки" менять не будут. Данная мера была принята для защиты прав трансгендеров.