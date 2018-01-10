На покрытие дефицита бюджета ПФР в декабре 2017 года было направлено 124,11 млрд рублей

10.01.2018 14:59



Для покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ в декабре 2017 года Министерство финансов конвертировало валюту из средств Фонда национального благосостояния на общую сумму 117,18 млрд. рублей, пишет ТАСС, со ссылкой на официальное сообщение ведомства. При этом, общая сумма денежных средств, направленных на покрытие дефицита бюджета ПФР в декабре составляет 124,11 млрд. рублей.