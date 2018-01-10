В Москве эвакуируют людей с Киевского вокзала из-за угрозы минирования

10.01.2018 10:30



В Москве проводится экстренная эвакуация Киевского вокзала из-за анонимного звонка о минировании. Об этом сообщил ТАСС информированный источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, с территории вокзала эвакуировано около 350 человек, в данный момент на объекте работают кинологи. Ранее, в правоохранительные органы поступил звонок о минировании Ярославского вокзала. После проведенной проверки угроза взрыва не подтвердилась.