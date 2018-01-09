Уфолог заметил НЛО в форме яйца вблизи МКС

09.01.2018 21:02



Уфолог Скот Уоринг заметил очередной неопознанный летающий объект недалеко от Международной космической станции. Свою публикацию исследователь сопроводил фотоснимком увиденного, пишет actualnews.org.

Во время наблюдения за работой камер, которые установлены на МКС, Уоринг заметил необычный объект синего цвета. НЛО то появлялся, то затухал недалеко от борта. Как рассказал уфолог, летательный аппарат напомнил ему форму яйца.



По мнению Уоринга, представители инопланетного разума прилетают на нашу планету с целью добычи секретной информации. Вероятно, что и теперь пришельцы прибыли к МКС, чтобы узнать сведения о деятельности астронавтов.