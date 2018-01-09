Японский астронавт рассказал, что вырос на 9 см за три недели в космосе

09.01.2018 19:35



Норишиге Канаи / REUTERS

Японский космонавт Норишиге Канаи рассказал на своей официальной страничке в социальной сети Twitter о том, что за 3 недели пребывания на МКС вырос на 9 см, передает РИА Новости.

«...Я прошел медицинское обследование с измерением физических параметров, и оказалось, что мой рост увеличился сразу на 9 сантиметров...», - написал астронавт.

Сообщается, что астронавт совместно с другими членами экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-07» прибыл на Международную космическую станцию девятнадцатого декабря.

По словам космонавта, он не вырастал так со времен средней школы. Он также заметил, что сейчас беспокоится о том, уместится ли он в сидении корабля «Союз».

Как правило, из-за отсутствия гравитации космонавты в космосе вырастают на 1-2 см.

Как сообщил агентству РИА Новости хирург-ортопед Владимир Хорошев, в условиях невесомости меняется структура хрящевой ткани, которая весьма эластична. С его слов, когда нагрузка на позвоночник изменяется в десятки раз, хрящевая ткань межпозвонковых дисков расправляется, что приводит к тому, что рост человека увеличивается, а вернее – длина его тела.