Захарова назвала кощунством принятие Латвией закона о статусе участника Второй мировой войны

09.01.2018 19:33



Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова считает кощунством принятие руководством Латвии закона об уравнении всех участников Второй мировой войны, принимавших участие в боевых действиях, независимо от принадлежности к той или иной регулярной армии. Также, дипломат заявила, что данный шаг будет иметь серьезные последствия для двусторонних отношений России и Латвии, пишет ТАСС.