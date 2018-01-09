В Соединенных Штатах аллигаторы вмерзли в лед (видео)

09.01.2018 19:05



В Соединенных Штатах из-за аномально холодной погоды в парке Шалот Ривер, который расположен в Северной Каролине аллигаторы вмерзли в лед. Об этом сообщается на страничке парка в Facebook, пишет "Газета.Ру".

Известно, что в парке из-за минусовых температур замерзли все водоемы вместе с животными в них.

Аллигаторы вмерзли в лед, оставив лишь кончики морды на поверхности для дыхания. По словам сотрудников парка, животные, таким образом, адаптируются к необычным условиями. Они также отметили, что когда температура поднимется, аллигаторы "оттают" и снова оживут.