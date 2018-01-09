Франция надеется, что Россия частично снимет продэмбарго в отношении некоторых товаров
09.01.2018 15:38
Глава Министерства экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что хотя Франция твердо придерживается решения по продлению экономических санкций против России, в рамках данной санкционной программы есть определенное пространство для политического маневра, который позволит продолжить экономическое сотрудничество, пишет РИА Новости. В частности, министр надеется, что Россия частично снимет продовольственное эмбарго в отношении некоторых французских товаров.
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надейтесь .... разрешаю ..но не обещаю ... пока вы свои санкции-хуянкции не отмените