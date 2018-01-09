В потребительскую корзину добавят мясо, рыбу, овощи и фрукты

09.01.2018 10:36



Министр труда и социальной защиты населения России Максим Топилин считает, что российская потребительская корзина не соответствует нормам здорового питания, утвержденным Министерством здравоохранения РФ, пишет газета Известия. По его словам, продуктовый набор содержит слишком много картофеля и хлебных изделий. Действующую потребительскую корзину необходимо пересмотреть, увеличив количество мяса, рыбы, овощей и фруктов.