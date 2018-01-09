Саудовская Аравия может прекратить поддержку правительственной оппозиции в Сирии

09.01.2018 09:18



Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что страна может прекратить военную поддержку правительственной оппозиции в Сирии. Это произойдет в том случае, если оппозиция не прекратит противостояние с режимом действующего президента Башара Асада и не сосредоточится на достижении соглашения по политическому урегулированию на Конгрессе национального сирийского диалога, который пройдет 29-30 января 2018 года в Сочи. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на издание Foreign Policy.