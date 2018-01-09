Мастера тхэквондо, танцоры и музыканты КНДР поедут на Олимпиаду в Пхёнчхан

09.01.2018 08:08



Как сообщил представитель министерства объединения Республики Корея во время переговоров по нормализации отношений с Северной Кореей было принято решение о направлении КНДР демонстрационной команды мастеров по тхэквондо на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, пишет ТАСС. Также, на Олимпиаде будут представлены коллективы северокорейских танцоров и музыкантов.