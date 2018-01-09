В Белом доме отреагировали на намерение Уинфри участвовать в американской президентской гонке

09.01.2018 03:29



Телеведущая США Опра Уинфри собирается выдвигать свою кандидатуру в президенты на выборах 2020 года. Администрация главы Соединенных Штатов Дональда Трампа отреагировала на заявление телевизионной звезды и сообщила, что приветствует желание всех кандидатов, которые планируют участвовать в американской президентской гонке в 2020 году, «будь то Опра Уинфри или кто-либо еще». Об этом информирует «Газета.RU» со ссылкой на Washington Examiner.