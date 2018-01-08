В Москве в понедельник, 8 января, температура воздуха от -2°С до 0°С

08.01.2018 08:15



В Москве в понедельник, 8 января, по данным синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируется небольшой снег, гололедица. Скорость ветра будет достигать 6-11 метров в секунду в юго-западном, западном направлении, в некоторых районах столицы ожидаются прорывы ветра - до 18 метров в секунду. В дневные часы столбики термометров покажут от -2°С до 0°С. Такую информацию сообщает «Газета.RU» со ссылкой на данные Гидрометцентр.