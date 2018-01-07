Началась подготовка к съемкам нового сериала по произведению автора «Игры престолов»

07.01.2018 06:07



Как сообщил американский телеканал Syfy, еще одно произведение автора «Игры престолов» Джорджа Мартина «Ночной полет» (1980 год) превратят в сериал. Уже началась подготовка к съемкам фильма. Об этом информирует «Газета.RU».

Отмечается, что доктора Агату Мэтсон, главную героиню сериала, сыграет Гретхен Мол, известная зрителям по роли Джиллиан Дармоди в сериале «Подпольная империя».