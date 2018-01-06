В международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона столкнулись два самолета

06.01.2018 06:08



У третьего терминала в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона столкнулся Boeing 737–800 авиакомпании WestJet со 168 пассажирами и 6 членами экипажа на борту с самолетом компании Sunwing, на его борту не было пассажиров. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение в Twitter воздушной гавани.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, все 174 человека были эвакуированы. У самолета компании Sunwing поврежден хвост, а у самолета к Boeing 737–800 – крыло.