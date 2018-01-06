В городах России открыли точки сбора подписей в поддержку Владимира Путина на выборах

06.01.2018 04:11



Как сообщила глава организации «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, в 16 городах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения главы российского государства Владимира Путина на выборах президента РФ 18 марта 2018 года. Такую информацию передает ТАСС.

По ее словам, число городов увеличится, скоро пункты сбора подписей в поддержку Путина откроются и в других регионах России.