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ИЗМИР

Над Мехико засняли загадочный объект (видео)

04.01.2018 21:20

В Мексике в ночном небе очевидцам удалось запечатлеть на видео необычный летающий объект, который совершал круговые движения над памятником Революции. Видео было опубликовано в YouTube.
По мнению экспертов, пришельцы не случайно выбрали место визита. Дело в том, что с давних времен враги, стремясь доказать свое превосходство над местными жителями, пытались прорваться к данной достопримечательности.
Уфологи, изучив 16-минутный ролик, подтвердили его подлинность. Инопланетный корабль исчез так же быстро и неожиданно, как и появился. Необходимо заметить, что первого января информация об инопланетном вторжении поступала со всех уголков Мексики. НЛО вели себя одинаково, пытаясь выйти из поля зрения очевидцев с камерами в руках, пишет actualnews.org.

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