В 100 млн рублей оценили ущерб от ураганного ветра в Углегорском районе Сахалина

02.01.2018 07:56



Ущерб от урагана в Углегорском районе (Сахалинская область) оценивается в 100 млн рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу сахалинского правительства.

Отмечается, что в результате ураганного ветра со скоростью до 50 метров в секунду и сильной метели, пострадал Углегорский район острова. Было нарушено энергоснабжение, повреждено большое количество жилых домов, особенно кровли зданий.