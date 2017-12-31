Названа возможная причина стрельбы у бара в Москве недалеко от Красной площади

31.12.2017 05:51



В 300 м от Красной площади вечером 30 декабря возле бара на Никольской улице неизвестный открыл стрельбу, в результате которой 2 человека получили серьезные ранения и находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА «Новости».

По предварительной версии, конфликт мог произойти по причине ревности.

Отмечается, что в настоящее время разыскивают подозреваемого.