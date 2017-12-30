Роспотребнадзор назвал продукты питания, к которым нужно относиться с осторожностью

30.12.2017 06:03



Перед наступающим Новым годом Роспотребнадзор назвал самые опасные блюда и продукты, передает «Газета.RU», ссылаясь на информацию ведомства.

Как говорится в сообщении, с большой осторожностью необходимо относится к полуфабрикатам из рубленого мяса, к холодцу и другим продуктам такого производства (паштеты, котлеты, рулеты), многокомпонентным салатам, особенно заправленные сметаной и майонезом, тортам с кремом, а также к плохо промытым овощам и фруктам.