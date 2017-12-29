Екатерине Гордон ЦИК разрешил открыть спецсчет для формирования избирательного штаба

29.12.2017 20:19



Журналистке Екатерине Гордон, выдвинутой в кандидаты для участия в выборах президента России Партией добрых дел, Центральная избирательная комиссия РФ разрешила открыть специальный избирательный счет, необходимый для формирования избирательного фонда, пишет RT. Теперь она сможет приступить к агитационной кампании и сбору подписей населения.