Екатерине Гордон ЦИК разрешил открыть спецсчет для формирования избирательного штаба
29.12.2017 20:19
Журналистке Екатерине Гордон, выдвинутой в кандидаты для участия в выборах президента России Партией добрых дел, Центральная избирательная комиссия РФ разрешила открыть специальный избирательный счет, необходимый для формирования избирательного фонда, пишет RT. Теперь она сможет приступить к агитационной кампании и сбору подписей населения.
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При количестве от населения 001% люди с национальностью на букву "е" лезут во власть в РФ, с завидным постоянством и напористостью порой кажется что они титульная нация РФ...Выходит что экономические лавры Порошенко -Вальцмана как способ работают на любой почве...