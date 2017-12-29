Минтранс опубликовал фотографии готовых частей моста через Керченский пролив

29.12.2017 17:30



После рабочей поездки главы Министерства транспорта РФ Максима Соколова на строительство моста через Керченский пролив, ведомство опубликовало первые официальные фотографии готовых участков Крымского моста. Готовность данного объекта строительства составляет 77%, а скоростные автомагистрали, по которым будет осуществляться въезд на мост со стороны Крыма готовы на три четверти, пишет газета Известия.