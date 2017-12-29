Пресс-секретарь президента рассказал как Владимир Путин будет встречать Новый год

29.12.2017 15:24



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как глава государства Владимир Путин будет встречать Новый год, пишет РБК. По его словам, лидер России традиционно проведет новогоднюю ночь в кругу семьи и друзей, близких и дорогих ему людей. Также, пресс-секретарь сообщил, что Владимир Путин считает Новый год семейным праздником и собирается отмечать его как и большинство россиян, и даже посмотрит свое новогоднее обращение.