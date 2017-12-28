Командиры кораблей «Аэрофлота» будут получать 650 тыс. рублей

28.12.2017 21:53



«Аэрофлот» принял решение увеличить заработные платы командирам лайнеров до 650000 рублей с 2018 года. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24» генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев, передает ТАСС.

«…У нас со следующего года командир корабля будет получать 650 тыс. рублей, это около $10 тыс., даже больше. Если командир корабля пришел из другой авиакомпании, он еще будет получать подъемные», - сообщил Савельев.

По словам чиновника, повышение зарплат должно сделать работу в Российской Федерации более привлекательной для иностранных пилотов.

Он также заметил, что проблема утечки летных кадров в азиатские компании стоит очень остро и что российские пилоты выбирают в основном КНР из-за высокой заработной платы.