Крупные магазины приняли дополнительные меры безопасности после теракта в "Перекрестке"

28.12.2017 20:58



Из-за теракта в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге многие сетевые магазины, такие как гипермаркеты "Лента" и "Дикси", супермаркеты "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" приняли дополнительные меры безопасности, пишет РБК. Так в "Дикси" охранники ежечасно проверяют территорию магазина на предмет наличия бесхозных вещей, а в "Перекрестке" принято решение закрыть камеры хранения и разрешить покупателям проход с сумками, которые будут предварительно опечатывать.