1 января будет завершен перевод автомобильных дорого России на новые учетные номера

28.12.2017 19:56



По сообщению, полученному от Федерального дорожного агентства РФ 1 января 2018 года будет завершен перевод автомобильных дорого России на новые учетные номера, пишет ТАСС. Так буквой "М" обозначат федеральные трассы, соединяющие Москву с административными центрами РФ и столицами соседних стран. Буквой "Р" обозначат трассы, соединяющие административные центры. Для большинства оставшихся обозначений будет применена буква "А".