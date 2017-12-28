Китай отрицает продажу нефтепродуктов Северной Корее после санкций введенных ООН

28.12.2017 14:29



Пресс-секретарь Министерства обороны Китая Рен Гоцян категорически отрицает слухи о продаже нефтепродуктов Северной Корее, после введения санкций ООН, распространенные некоторыми СМИ, пишет Интерфакс. В том числе и южнокорейской газеты "Чосон Ильбо", которая напечатала снимки со спутника, якобы зафиксировавшие перекачку нефти китайскими кораблями на суда КНДР. По словам издания, данная операция происходила около 30 раз.