В администрации Путина появилась еще одна машина с мигалкой

28.12.2017 14:02



Главой РФ Владимиром Путиным был подписан указ, в котором говорится об изменениях в перечне госорганов, получивших возможность ставить мигалки на машины без цветографических схем, передает РБК со ссылкой на официальный сайт правовой информации. Также, как сообщается, указом АП (администрация президента) был добавлен еще один автомобиль с мигалкой. В итоге, количество машин со специальным сигналом у АП увеличилось до 23.