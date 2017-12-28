Центробанк выпустил монеты с изображением Винни Пуха и Пятачка

28.12.2017 13:55



С 28 декабря ЦБ РФ выпустил в обращение серию монет из серебра, на которых изображены герои мультфильмов и народных сказок, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Центробанка. Номинал монет – 3 рубля и 25 рублей. Так, например, в серии монет, которая называется «Российская мультипликация» изображены персонажи мультипликационных фильмов «Три богатыря», а также знакомые всем с детства Винни Пух и Пятачок.