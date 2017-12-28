На Алтае будут судить мать за смерть 5-месячного ребенка от удушья

28.12.2017 07:55



В Республике Алтай скончался 5-месячный ребенок от удушья во время сна с матерью. Об этом сообщается на сайте altai.aif.ru со ссылкой на региональное СУ СКР.

По его данным, мать погибшего новорожденного была пьяна и, положив младенца рядом с собой, уснула. Во сне она по неосторожности перекрыла младенцу доступ кислорода, ребенок умер от удушья.

Отмечается, что в настоящее время против 31-летней жительницы Бийска возбуждено уголовное дело.