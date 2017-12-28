В России приступили к разработке ракетных комплексов по уничтожения БПЛА
28.12.2017 07:04
Как заявил генерал-лейтенант Александр Леонов, командующий войсковой ПВО ВС РФ, в России приступили к созданию новых зенитных ракетных комплексов по ликвидации беспилотников, а также крылатых ракет, самолётов тактической авиации, одиночных реактивных снарядов РСЗО и других надводных и наземных легко бронированных целей. Об этом сообщил Леонов в интервью газете «Известия», передает «Газета.RU».
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Против безпилотников есть ЭМИ пушка вырубает все электроприборы (кроме выключенных) на 1000 км, у амеров тоже есть такая но только на 100 км, а изобрёл её учённый Генадий Месяц, а ещё есть РЭБы так что всё норм.