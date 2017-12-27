Против лиц незаконно пересекших границу России с Финляндией возбуждено уголовное дело

27.12.2017 18:02



Северо-Западным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений сотруднику Выборгской таможни, во время досмотра перевозимого груза, пишет РИА Новости. Ранее, на пропускном пункте "Торфяновка" микроавтобус незаконно пересек границу России с Финляндией. Личности находившихся в автомобиле установлены, в настоящее время ведется их розыск.