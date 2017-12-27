РКК "Энергия" работает над восстановлением связи с ангольским спутником "Ангосат"

27.12.2017 16:43



Как сообщили в пресс-службе РКК "Энергия" в данный момент специалисты компании работают над восстановлением связи со спутником "Ангосат", связь с которым была потеряна во время раскрытия солнечных батарей, передает ТАСС. Напоминаем, что спутник "Ангосат" был разработан РКК "Энергия" по заказу Анголы, стоимость его совместной страховки в "ВТБ Страхование" и "Согаз" составляет $121 млн.